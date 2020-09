Coronacrisis of niet: Tonino (27) waagt de gok en opent zijn eigen zaak in Bussum

BUSSUM - De horeca heeft het zwaar door de coronacrisis en dat maakt het openen van een nieuwe zaak extra spannend. Zeker als het ook nog eens je eerste eigen zaak is. Toch waagt Tonino Vanacore uit Bussum de stap: hij opende onlangs zijn eigen afhaalrestaurant in poké bowls.

Binnen een jaar tijd wist Tonino zijn droom om een eigen zaak te beginnen, te verwezenlijken naar iets tastbaars. Tonino is als een vis in het water wat horeca betreft: "Sinds mijn dertiende doe ik dit werk. Het is aanpoten, maar het geeft mij voldoening."

Het plan voor een 'poké bowl-takeaway' ontstond in zijn eigen keuken. "Ik maak al jaren poké bowls voor mijzelf, wanneer ik aan een lange werkshift moet beginnen."

Zijn creaties werden steeds professioneler, waardoor hij besloot zijn werk ook met anderen te gaan delen.