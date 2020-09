Alkmaars voormalig grand café Koekenbier gestript om insluipers te weren

ALKMAAR - Het interieur van voormalig grand café Koekenbier wordt gestript, omdat het tachtig jaar oude pand wordt geteisterd door insluipers. Koekenbier sloot de deuren in december, maar sindsdien verpauperd het pand in hoog tempo.

Volgens de voormalige eigenaar is er veel overlast van insluipers, meldt mediapartner Alkmaar Centraal. Daarom wordt nu het interieur gestript, al blijft het daar voorlopig bij. De sloopvergunning is er, maar ontwikkelaar BPD wil ook nog op de bouwvergunning wachten.



Woonwaard kocht het gebouw in 2000 en de gemeente verleende naast de bestemming 'horeca' ook die van 'wonen'. Zo kon er een wooncomplex van vijf etages, met parkeergarage komen. Maar de wooncorporatie verkocht het grand-café aan BPD.

Wat er precies met de locatie gaat gebeuren is niet duidelijk.