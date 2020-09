Geplante protest-stekjes bij Diemense energiecentrale spoorloos verdwenen

Fenna Swart van Comité Schone Lucht en haar zoon Cain zijn fel tegen de komst van een biomassacentrale in Diemen. Daarom liepen ze vorig jaar mee in een kindermars vanaf IJburg. Ze plantten duizend stekjes en vroegen de directie van NUON om er goed voor te zorgen. Dat is niet gebeurd, want alle stekjes zijn spoorloos verdwenen.

Het stukje gras waar de stekjes hebben gestaan is helemaal leeg. Als we het van dichbij willen bekijken worden we meteen door een beveiliger weggestuurd. Die weet ook niet precies waar al die stekjes zijn gebleven: "Volgens mij waren het een heleboel oude, dode takken." Die opmerking schiet bij Fenna in het verkeerde keelgat. "Oude dode takken. Dat is kennelijk hoe zij een boom benaderen."

NUON is inmiddels overgenomen door het Zweedse energiebedrijf Vattenfall. En ook de directie zegt niet te weten waar de stekjes zijn gebleven. Fenna: "Mogelijk verbrand. Er komt tenslotte een biomassacentrale."