Klaas-Jan Huntelaar houdt Noa Lang goed in de gaten: "Hij appte me gelijk na die misser"

Lang miste vrijdag een grote kans tegen Jong Belarus. Dat duel eindigde weliswaar in een 7-0 overwinning, maar Huntelaar stuurde meteen een berichtje naar de buitenspeler.

Bang om te missen

"Hij appte me gelijk na die misser", vertelt Lang aan FOX Sports. "Hij zei: 'Je moet hem gewoon met overtuiging erin rammen'. Dus ik denk dat hij nu wel blij met me is." Hij heeft wel een verklaring voor het missen van grote kansen. "Ik scoor vaak juist de moeilijkere kansen. Bij die makkelijke balletjes mis ik. Het is dan net of ik te bang ben om te missen."