Haarlemmers ontdaan over brand vluchtelingenkamp Moria: "Het is heel schrijnend"

HAARLEM - Een paar maanden geleden stond haar hele huis nog vol met rugzakjes vol speelgoed voor de kinderen in het Griekse vluchtelingenkamp Moria. En nu moet Hanne uit Haarlem met pijn in het hart toekijken hoe een groot deel van het kamp vannacht in vlammen is opgegaan. "Het was daar al een drama en dan komt dit er nog eens een keer bij."

NH Nieuws sprak in mei nog met Hanne over haar rugtassenactie

Hanne zag de beelden vannacht al op haar telefoon voorbij komen. "Je hart staat op dat moment stil." Ze werkte als vrijwilliger in het vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos en zamelde afgelopen mei nog honderden rugtasjes in voor de kinderen daar, namens de stichting 'Because We Carry'.

Hanne zou afgelopen maart weer naar Lesbos gaan, maar dat ging toen niet door vanwege de coronacrisis. Het virus bleef lang buiten het kamp, maar onlangs zijn er toch zo'n dertig besmettingen vastgesteld. En toen brak er vannacht ook nog eens die enorme brand uit. "Die mensen zijn al zo getraumatiseerd. Dertienduizend zijn er op de vlucht nu! Het was al een drama, hoeveel gekker moet het allemaal nog worden?", aldus de Haarlemse. "Ik vrees voor het merendeel van de rugzakjes. Maar ik hoop dat ze vannacht toch op enige manier nog van pas zijn gekomen toen de mensen moesten vluchten."

Vanuit haar huis in Haarlem kan ze nu niets anders doen dan afwachten hoe de chaotische situatie op Lesbos verder zal verlopen. In het vluchtelingenkamp wonen zo'n dertienduizend mensen, terwijl er maar plek is voor drieduizend. "Daarom sliepen veel mensen in de olijfboomgaarden om het kamp heen", vertelt Hanne. "Het moest een keer misgaan vroeg of laat. Politiek Europa moet zich eens goed achter de oren gaan krabben. Ze hebben het zien aankomen, maar niemand deed iets. Ik vrees dat ze er nu een soort van 'gevangeniskampen' gaan opzetten, compleet afgesloten van de buitenwereld. Dat waren ze toch al van plan."

'Waar moeten al die mensen naartoe?'

Ook Kim Lemmers leeft mee met de vluchtelingen op Lesbos. Ook zij verzamelde in haar café Spaarne 66 in Haarlem honderden rugtasjes met speelgoed. "Ik heb de berichten vanmorgen gezien en schrok ervan." Kim was net bezig met een nieuwe actie voor vrouwen in het vluchtelingenkamp, in samenwerking met Because We Carry. "We waren op zoek naar financiële ondersteuning, omdat er nu vanwege corona ook geen vrijwilligers naartoe mogen vliegen. Die namen nog wel eens materialen mee, maar dat moet nu dus op een andere manier. Het geld was al harder nodig dan ooit."

Ze is vandaag met haar gedachten bij de vluchtelingen. "Ik vraag me af waar al die mensen nu naartoe moeten? Ze lopen nu allemaal op straat en dan zijn er ook nog eens ruim dertig mensen met het coronavirus besmet. Het is heel schrijnend."