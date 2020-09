Groen licht voor tijdelijk pension arbeidsmigranten in Aalsmeer

Het import- en groothandelsbedrijf Duif maakte bezwaar tegen de komst van het pension in de buurt. Volgens Duif is hier geen behoefte aan en zorgen arbeidsmigranten voor overlast. Bovendien maakt Duif bezwaar tegen het aantal arbeidsmigranten en vindt het dat de gemeente onvoldoende rekening houdt met de belangen van de onderneming. De groothandel vreest dat het pension ten koste gaat van het vestigingsklimaat voor sierteeltbedrijven op Green Park.

Weinig te verwijten

Alles afwegende vindt de Raad van State dat de gemeente niet veel te verwijten valt. In de Structuurvisie is volgens de Raad van State voldoende uitgelegd wat de plannen van de gemeente zijn. Ook is er een voldoende afweging gemaakt tussen het economisch belang van arbeidsmigranten voor de sierteeltsector en het persoonlijk belang van Duif.

Naast het pension aan de Japanlaan, wil de gemeente ook tijdelijke logies voor arbeidsmigranten aan de Legmeerdijk vestigen. Een derde locatie, aan de Molenvlietweg, gaat na fel verzet van omwonenden voorlopig niet door. Pas als de ervaringen met de andere twee pensions voldoet aan de verwachtingen, komt de locatie Molenvlietweg weer in beeld.