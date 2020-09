HILVERSUM - De Hilversumse vrouw die vorig jaar april haar eigen huis in brand heeft gestoken waardoor haar vriend zware brandwonden opliep, is veroordeeld tot een celstraf van vier jaar waarvan één jaar voorwaardelijk. Dat heeft de rechter bepaald.

Inter Visual Studio / Jan Peter Otto

De brand zorgde op eerste paasdag vorig jaar voor veel onrust aan het Janseniushof in de wijk Kerkelanden. Het huis van de vrouw werd verwoest door de brand, de brandweer kon maar net voorkomen dat het huis van de buren ook vlam vatte. De Hilversumse zou de brand zelf veroorzaakt hebben. Door haar hele huis stonden waxinelichtjes te branden en er stond een flesje met benzine. De vrouw zou de benzine in twee theekopjes gegoten hebben. Die stonden op tafel tussen twee bankstellen in. Waarom de vrouw die benzine in huis had, is niet bekend.

In het holst van de nacht gaat het goed mis in het huis. Een vriend van de vrouw ligt op een bank te slapen als hij plots wakker wordt gemaakt door de Hilversumse omdat de vloer in brand staat. De man probeert weg te rennen, maar valt op de brandende vloer. Hij loopt tweede- en derdegraads brandwonden op en wordt met spoed naar het brandwondencentrum gebracht. Slapende vriend zat onder de benzine Het vermoeden bestaat al snel dat de vrouw de brand zelf zou hebben aangestoken. Ook zou ze bewust haar vriend overgoten hebben met benzine. De man zou dat na de brand hebben verteld aan ambulancemedewerkers, die argwaan kregen toen ze een sterke benzinelucht roken. Hij vertelde wakker te zijn geworden en merkte dat hij onder de benzine zat en dat zijn handen in brand stonden. Dat heeft de man later niet meer willen bevestigen. De vrouw ontkent dat ze opzettelijk brand heeft gestoken in haar woning en zegt dat het niet bewust is gebeurd. De rechtbank denkt daar anders over.

Inter Visual Studio / Jan Peter Otto

Hoewel de rechter niet kan concluderen dat de vrouw een vooropgezet plan had om de brand te stichten, stelt de rechtbank wel dat het tot geen andere conclusie kan komen dan dat dit door toedoen van de vrouw moet zijn gebeurd. De vrouw heeft een filmpje gemaakt waarop ze zegt dat de helft van haar benzine weg is. Ook meent de rechtbank dat de Hilversumse, op het moment dat ze wist dat er benzine op de grond lag, waxinelichtjes heeft verplaats en een aansteker heeft gebruikt. De vrouw had volgens de rechter kunnen weten dat er dan brand ontstaat. Psychische klachten Uit psychiatrische rapporten blijkt dat de Hilversumse lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis en angstklachten heeft. Die angstklachten zijn in de periode voor de brand toegenomen. Volgens een deskundige is het aannemelijk dat de vrouw op het moment van de brand psychiatrische problemen had. Vanwege de problemen van de vrouw eiste de officier van justitie twee weken geleden nog dat de vrouw naast een celstraf van vier jaar ook tbs met dwangverpleging opgelegd kreeg. Daar gaat de rechter niet in mee. Doordat de vrouw ontkent, hebben deskundigen niet goed onderzoek kunnen doen. Hierdoor kon geen advies gegeven worden over een eventuele behandeling. Het is ook niet duidelijk geworden of hulpverlening zal slagen.