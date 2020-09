Provincie presenteert plan voor klimaatneutraal Noord-Holland: "In de volle breedte aan de slag"

HAARLEM - De provincie investeert de komende jaren 73 miljoen euro in maatregelen die eraan moeten bijdragen dat Noord-Holland in 2050 klimaatneutraal is. Het geld wordt besteed aan initiatieven die aan 'het werk van de provincie raken': duurzame elektriciteitsopwekking, gebouwde omgeving, industrie, landbouw en landgebruik en mobiliteit. "Stapje voor de stapje de toekomst dichterbij brengen."

Dat blijkt uit het Actieprogramma Klimaat , dat door Gedeputeerde Staten is opgesteld als routekaart richting een klimaatneutrale provincie. Een belangrijk ijkpunt is 2030, als landelijk de uitstoot van CO2 ten opzichte van 1990 met bijna de helft moet zijn gedaald.

"We gaan in de volle breedte aan de slag met klimaatmaatregelen", zegt gedeputeerde Klimaat & Energie Edward Stigter tegen NH Nieuws. "Dus we gaan aan de slag met nieuwe plekken voor zonne-energie en windmolens, we gaan aan de slag om het elektriciteitsnetwerk - de leidingen - te versterken en we gaan samen met het bedrijfsleven en energiebedrijven kijken hoe we tot waterstoffabrieken kunnen komen. En waterstof moet ook vervoerd worden, dus daar moet ook infrastructuur komen. Verder gaan wij aan de slag om de laadinfrastructuur van elektrische auto's te vergroten. Ook dat zal de komende jaren blijven groeien." Maar ook gaat met de boeren, zo vertelt Stigter, worden gekeken hoe bodemdaling kan worden tegegegaan.

Om dat te bereiken pompt de provincie alleen de huidige coalitieperiode dus al tientallen miljoenen euro's in 'innovaties, op talloze gebieden, die een bijdrage kunnen leveren aan de verduurzamingsslag die we moeten maken'. "Samen met alle betrokkenen gaan we de doelen halen", schrijft de provincie in het persbericht over de publicatie van het Actieprogramma.

Inmiddels zijn er in de provincie diverse waterstofprojecten gestart, waaronder enkele in Den Helder. Vanwege haar gunstige ligging 'op de gasrotonde van de NAM' hoopt Den Helder dat de bestaande infrastructuur ook gebruikt kan worden voor het transport van waterstof. "Je moet daarom duidelijk kenbaar maken dat wat men elders zoekt, hier eigenlijk al ligt", zei wethouder Kees Visser daarover eerder tegen NH Nieuws.

Een alternatief voor gas is blauwe of groene waterstof, een energiedrager dat niet kan worden gewonnen, maar moet worden gefabriceerd. Dat kan met fossiele brandstoffen (je krijg dan blauwe waterstof), maar ook met duurzame energiebronnen als wind- en zonne-energie (je krijgt dan groene waterstof). De provincie stuurt aan op de groene variant, waar inmiddels op kleine schaal mee wordt geëxperimenteerd.

Waterstof en aardwarmte zijn termen die geregeld terugkomen in het Actieprogramma. De belangrijkste reden daarvoor is de afspraak uit het Klimaatakkoord dat in 2050 geen enkele woning meer mag worden verwarmd met gas.

Vorig jaar werd bekendgemaakt dat Alkmaar en Zaanstad de eerste waterstoftankstations krijgen, en in Wieringermeer zijn plannen om later dit jaar een waterstofturbine (een windturbine en waterstoffabriekje in een) te laten draaien. "Maar waterstof is niet de oplossing op korte termijn in een gebouwde omgeving", benadrukt Stigter. "Daarvoor is het eenvoudigweg nog te duur, nog te weinig beschikbaar. Ik zie dat waterstof eerst worden toegepast in de industrie, waar ze warmtebronnen nodig hebben die heel warm kunnen worden, en in het vrachtverkeer."

Aardwarmte

Waterstof voor woningen is dus grotendeels nog toekomstmuziek, daarom wordt op korte termijn meer verwacht van aardwarmte, ook wel geothermie genoemd. Om die aardwarmte te benutten moet er warm water uit de aarde worden opgepompt, dan wordt bovengronds de warmte uit dat water gehaald, en het afgekoelde water vervolgens teruggepompt. Niet alleen woningen, maar ook kantoren en kassen kunnen hiermee duurzaam worden verwarmd, al vereist het wel flinke investeringen.

Maar er zijn meer ideeën. Zo vertelt Stigter dat de Provincie ook bezig is om te kijken naar de mogelijkheden om de warmte uitstoot van bedrijven op te vangen en te gebruiken voor verwarming. "Dat is vooral een goede oplossing in grote steden."

Stigter benadrukt dat alle belanghebbenden, dus burgers, bedrijven en overheden, hun steentje moeten bijdragen aan de energietransitie. De provincie Noord-Holland geeft graag het goede voorbeeld, en loopt daarom vooruit op de klimaatdoelstellingen: in 2030 moet de provincie klimaatneutraal werken.

Samenwerking gemeenten en bedrijven

Bovendien juicht de provincie initiatieven tussen bedrijven en gemeenten toe. Een goed voorbeeld is de Green Biz Green Deal uit de IJmond, waarin ondernemers en gemeenten afspraken hebben gemaakt over energiebesparende maatregelen en het hergebruik van grondstoffen. Ook in Westfriesland wekken bedrijven inmiddels gezamenlijk energie op.