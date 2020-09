Uitslaande brand in leegstaand restaurant Heerhugowaard, meerdere panden ontruimd

HEERHUGOWAARD - In een leegstaand restaurant aan de Stationsweg in Heerhugowaard is vanavond brand uitgebroken. Het gaat om een uitslaande brand vlakbij het station van Heerhugowaard. Meerdere panden in de buurt zijn ontruimd.

Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zijn er geen mensen in het pand. Wel zijn door de rookontwikkeling meerdere panden in de buurt ontruimd. De woordvoerder kan echter niet zeggen om wat voor panden het gaat.

De veiligheidsregio laat weten dat de brandweer de vlammen gecontroleerd uit zal laten branden. "Er wordt ter plaatse bekeken of opvang noodzakelijk is voor het eerder ontruimde pand", schrijven ze. Op foto's is te zien dat redelijk veel mensen op de brand afkomen.

Het zou gaan om een voormalig chinees 'all-you-can-eat' restaurant. Het pand zou al sinds 2018 leegstaan.