Grote brand legt leegstaand Waards restaurant in de as, twintig buren opgevangen in hotel

HEERHUGOWAARD - Een leegstaand wokrestaurant aan de Stationsweg in Heerhugowaard is gisteravond en vannacht in vlammen opgegaan. Al snel nadat het vuur rond 22.00 uur was ontdekt, bleek het pand niet meer te redden. De brandweer heeft het gebouw daarom gecontroleerd laten uitbranden. Er is niemand gewond geraakt.