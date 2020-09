Grote brand legt leegstaand Waards restaurant in de as, twintig buren opgevangen in hotel

HEERHUGOWAARD - Een leegstaand wokrestaurant aan de Stationsweg in Heerhugowaard is gisteravond in vlammen opgegaan. Al snel nadat het vuur rond 22.00 uur was ontdekt, bleek het pand niet meer te redden. De brandweer heeft het gebouw daarom gecontroleerd laten uitbranden. Er is niemand gewond geraakt.

Vanwege de hevige rookontwikkeling zijn zo'n twintig bewoners van een tegenovergelegen appartementblok geëvacueerd, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio aan NH Nieuws weten. Nog tijdens de brand is voor hen opvang geregeld in een nabijgelegen hotel. Omdat ze vanwege roetschade voorlopig niet terug naar huis kunnen, hebben ze in dat hotel de nachtgebracht. Zodra hun appartementen zijn gecontroleerd (en eventueel schoongemaakt) kunnen ze terug naar huis.

Rond 1.00 uur liet de brandweer weten het vuur onder controle te hebben en nog enige tijd bezig te zijn met nablussen. Dat duurde tot diep in de nacht. Het voormalige 'all-you-can-eat' wokrestaurant zou al sinds 2018 leegstaan. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. "De politie doet daar onderzoek naar", aldus de woordvoerder.

Inter Visual Studio / Ryan Nguyen