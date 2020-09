Noa Lang en Myron Boadu bezorgen Jong Oranje zwaarbevochten zege

ALMERE - Jong Oranje had ontzettend veel moeite met de leeftijdsgenoten van Noorwegen. De ploeg van Erwin van de Looi kwam pas in de slotfase op voorsprong via Ajacied Noa Lang. De zege werd in de blessuretijd veiliggesteld door een treffer van AZ'er Myron Boadu: 2-0.

De basisopstelling bestond uit acht Noord-Hollanders, waaronder debutant Sven Botman. Bij de Noren speelde AZ-speler Håkon Evjen ruim 85 minuten mee.

Nederland leek tegen Noorwegen geen schim van de ploeg die vrijdag met 0-7 van Jong Wit-Rusland won. Pas diep in de tweede helft kwam de ploeg op voorsprong via Noa Lang, die een voorzet van AZ'er Dani de Wit in het doel schoot. Noorwegen leek even op gelijke hoogte te komen, maar Jong Oranje kwam goed weg. In de blessuretijd besliste Myron Boadu het duel in het voordeel van Nederland.