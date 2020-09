Vermist kind alert voor weggelopen Jayrick Kolakowski (8) uit Amsterdam

AMSTERDAM - De politie is op dit moment op zoek naar de 8-jarige Jayrick Kolakowski uit Amsterdam. Hij zou zijn weggelopen vanaf de Theodoor van Hoytemastraat. Jayrick is sinds gisteren vermist.

"Jayrick is een getinte jongen met krullen. Ten tijde van de vermissing was hij gekleed in een lichtblauwe spijkerbroek, een zwarte jas met capuchon. Op zijn jas zitten een rode en een grijze strook", schrijft de politie. Volgens de politie draagt Jayrick zwarte Nike gympen met fluoriserend gele logo, blauwe hiel en witte zool.

Mogelijk is Jayrick met het openbaar vervoer naar Rotterdam gereisd, zegt de politie. Hij zou een tasje met astma-medicatie bij zich hebben.

De geruchten gaan dat Jayrick inmiddels weer thuis is, maar de politie ontkent dat voorlopig.

Bij informatie over deze vermissing vraagt de politie contact op te nemen via 0900-8844 of via de opsporingstiplijn: 0800-6070.