Daphne van Domselaar uit Langedijk debuteert in selectie Oranje

ZEIST - Daphne van Domselaar is voor het eerst opgeroepen voor de Oranje Leeuwinnen. De twintigjarige keepster uit Langedijk vervangt Loes Geurts, die met een hersenschudding kampt.

Bondscoach Sarina Wiegman heeft daarnaast de Noord-Hollandse voetbalsters Merel van Dongen (Amsterdam), Stefanie van der Gragt (Heerhugowaard), Renate Jansen (Abbenes), Inessa Kaagman (Hoorn), Lize Kop (Wormer) en Katja Snoeijs (Amsterdam) opgeroepen voor het Nederlands Vrouwenelftal. Ajacied Victoria Pelova is ook onderdeel van de selectie.

Kwalificatie voor EK

Oranje neemt het in de EK-kwalificatie op vrijdag 18 september in Moskou op tegen Rusland. De voetbalsters hebben alle zes de gespeelde duels in de kwalificatiereeks gewonnen.