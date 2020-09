Kenny Tete vertrekt naar Fulham: Amsterdammer doorstaat medische keuring

De rechtsback debuteerde op 5 februari 2015 in het eerste van Ajax. In juli 2017 vertrok de Noord-Hollander naar Lyon. Hij kwam in totaal tachtig keer in actie voor de Franse club. Vorige maand speelde hij nog mee in de halve finale van de Champions League tegen Bayern München. Afgelopen week was Tete bij het Nederlands elftal, maar hij kwam niet in actie in de interlands tegen Polen en Italië.