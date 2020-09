Blokfluitspeler Regilio oefent voor comeback: "Eerste muziekles was super leuk"

ENKHUIZEN - Blokfluitspeler Regilio (10) werd in juli weggestuurd uit de winkelstraat van Enkhuizen. Zijn repertoire bestaat uit twee liedjes die hij soms een uur lang herhaalt. V eel omwonenden en winkeliers konden het deuntje niet meer aanhoren. Regilio belooft verbetering en voegde daad bij het woord: hij had vandaag zijn eerste muziekles.

Verschillende omwonenden en winkeliers ergerden zich aan de klanken. En daar is wat voor te zeggen, want Regilio speelt steeds dezelfde liedjes: de klassiekers Vader Jacob en Kortjakje. Op verzoeken om ergens anders te gaan staan gaf Regilio geen gehoor. Uiteindelijk werd hij weggestuurd door handhavers en is hij nu vastbesloten om aan zijn repertoire te werken.

Regilio is vaak te horen in Enkhuizen. Hij trakteert het winkelend publiek in de Westerstraat op zijn blokfluitdeuntjes, maar dat klinkt niet voor iedereen als muziek in de oren.

Vandaag was Regilio in Grootebroek voor zijn eerste muziekles, die hij te danken heeft aan artiest Kraantje Pappie. "Hij wilde het voor mij betalen", vertelt Regilio. "Ik had ook van Qmusic geld gekregen en daar hadden m'n vader en moeder wat geld bijgelegd." Dat maakt Regilio nu trotse bezitter van een gitaar en een nieuwe blokfluit.

'Super leuk!'

Tijdens de muziekles van leraar Steffen Snip kreeg Regilio een muziekboek onder z'n neus. Hij leerde voor het eerst om noten te lezen. "Ik vond het super leuk, het was niet moeilijk en het was ook niet makkelijk. Het was een beetje in het midden."

De afgelopen periode is Regilio nog een enkele keer te horen geweest in de Westerstraat in Enkhuizen. Er kwamen veel reacties op het feit dat hij daar werd weggestuurd, zowel positief als negatief.

Dat heeft hij zelf ook gemerkt: "Mensen zeiden 'hé jij stond in de krant of hé ik heb je op tv gezien', dat was wel heel erg leuk", vertelt hij. "Ik werd wel veel herkend en eigenlijk is het nooit zo geweest dat iemand negatief op me afstapte."

Regels in de winkelstraat

Mocht Regilio weer met zijn blokfluit in de winkelstraat gaan staan, dan gelden er nieuwe regels. Zo moet hij iedere tien minuten op een andere plek gaan staan. Hij laat weten dat verschillende winkeliers hebben gezegd dat hij dan bij hen voor de deur mag komen spelen.

Welke nummer we naast Vader Jacob en Kortjakje te horen krijgen blijft nog de vraag. "Ik weet niet welke liedjes ik wil leren", zegt Regilio. "Ik kijk gewoon wat we hier gaan leren."