FC Volendam speelt tegen versterkt Jong FC Utrecht, door uitstellen Utrecht - AZ

ZEIST - Jong FC Utrecht kan komende vrijdag tegen FC Volendam beschikken over alle eerste-elftalspelers onder de 23 jaar. FC Utrecht zou komende zaterdag spelen tegen AZ, maar dat duel is op verzoek van de Alkmaarders uitgesteld. Trainer René Hake kan zodoende aantreden met een sterkere selectie.

Maarten Paes (22), Fabian de Keijzer (20), Thijmen Nijhuis (22) , Justin Hoogma (22), Tommy St. Jago (20), Giovanni Troupée (22), Odysseus Velanas (22), Justin Lonwijk (20) en Daniel Arzani (21) zijn allen beschikbaar voor Jong FC Utrecht. In het reglement van de KNVB staat namelijk dat spelers onder de 23 jaar niet beschikbaar zijn voor een belofte-elftal als ze in de basis stonden bij het eerste of een helft hebben meegespeeld bij het eerste in hetzelfde weekend.

Versterkt Jong Utrecht

FC Volendam kan zich dus opmaken voor een versterkt Jong Utrecht vanwege het uitstellen van FC Utrecht - AZ.

Komende vrijdag wordt vanaf 18.45 uur afgetrapt in Volendam. De wedstrijd is live te horen in onze radio-uitzending.