Boswachters hebben handen vol aan extra bezoekers recreatiegebieden

Maar het was niet altijd leuk. Doordat er minder vertier was voor jongeren bezochten zij de natuurgebieden ook. Ze kwamen vaak in grote groepen en kenden volgens Theo vaak de huisregels niet goed. "We hebben veel meer corrigerende gesprekken gevoerd met mensen."

Theo Brouwer is al jaren boswachter bij Recreatie Noord-Holland en hij doet zijn werk met veel plezier. Dat het deze zomer drukker was dan normaal, vindt hij op zich alleen maar mooi. "Het aantal skeelers heeft zich verdubbeld, er waren veel wandelaars, mensen die kwamen picknicken. En dat is geweldig.", vertelt hij enthousiast. "Het is hier prachtig en groot, dus we kunnen echt flink wat mensen ontvangen hier."

Geen wapenstok

Mensen aanspreken op hun gedrag is voor Theo geen probleem, maar toch zijn er situaties geweest die ook voor hem niet prettig aanvoelden. "Ik heb meegemaakt dat men verbaal agressief was. En als je dan voor een groep staat en ze worden allemaal vervelend, dan kun je je misschien voorstellen hoe je je voelt als je in het bos staat met je collega zonder geweldsmiddelen."

Sinds vorig jaar mogen boswachters geen wapenstok of peperspray meer bij zich dragen en dat vindt Theo een groot gemis. "Ik heb het twaalf jaar op zak gehad als boswachter en nooit hoeven gebruiken. Maar het helpt wel in de communicatie naar mensen die zich agressief gedragen."

Illegale feesten

In Spaarnwoude zijn het afgelopen half jaar meerdere illegale feesten of ook wel 'raves' gehouden in de nachtelijke uren. Een aantal feesten is ontdekt en door de politie afgekapt, maar er zijn er waarschijnlijk veel meer gehouden dan bekend is. "Het is lastig te zeggen hoeveel het er waren", vertelt Theo. "Sommige feestgangers doen koptelefoons op met muziek, zodat er geen geluidsoverlast is. En ze ruimen na afloop alles op, waardoor wij alleen nog een stuk platgestampt gras zien de volgende dag."

Wel heeft Theo lachgasballonnen gevonden en drugs in de vorm van pillen. "Dat is wel problematisch, want je wil niet dat de kleinere bezoekers van het recreatieschap dit vinden en hiermee in aanraking komen."

Afval

Afval is misschien nog wel het grootste probleem in de recreatieschappen deze afgelopen zomer. Op mooie dagen lag het bezaaid met afval. "Mensen gooien hier werkelijk alles neer. Vooral als er wordt gebarbecued, dan zie je dat er meer afval achterblijft."