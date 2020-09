Rijdt Sinterklaas dit jaar regio Alkmaar voorbij?: "Organisatie zal erg moeilijk worden"

ALKMAAR - Gemeenten en Sinterklaascomités zijn druk in gesprek over de viering en komst van de Goedheiligman uit Spanje. Verenigingen zoeken naar manieren om de altijd drukbezochte intochten 'kleinschalig en coronaproof' te organiseren. "Hij komt in ieder geval niet op een boot aan in de haven."

Verschillende gemeenten besloten maandag Sinterklaasintochten niet door te laten gaan.

In eigen regio zien gemeenten echter nog steeds mogelijkheden de stokoude kindervriend veilig te kunnen verwelkomen.

Gemeente Alkmaar laat weten dat er nog niets is afgeblazen."Momenteel voeren we nog overleg met het Sinterklaascomité. Zolang de intocht coronaproof kan worden georganiseerd, staan wij daar welwillend tegenover."

'Geen aanvraag, geen intocht'

BUCH-woordvoerder Eric Baars geeft aan dat de intochten in ieder geval een andere vorm zullen krijgen dan andere jaren. "We zijn met de Sinterklaasvereniging en winkeliers in gesprek over een alternatief programma."

Ronald Groot, woordvoerder van de gemeente Heerhugowaard, meldt nog geen aanvraag te hebben binnengekregen. "We weten eigenlijk niets. Er moet eerst een vergunningsaanvraag door het comité worden ingediend. Zonder aanvraag, geen intocht."

In Langedijk wacht de organisatie van de Sinterklaasintocht op goedkeuring van de gemeente. Ludo Buijs: "We gaan er vanuit dat we die gewoon krijgen, maar het kan nog weleens erg moeilijk gaan worden."

Hou het klein

De Langedijkse organisatie buigt zich nu samen over een coronaproof-plan. "We doen dit al 35 jaar en willen absoluut niet dat het wordt afgelast. Natuurlijk begrijpen we dat het lastig te organiseren is in coronatijd. Daarom zijn we bezig met een plan. Op zo'n boot in de haven komen teveel mensen af. Misschien organiseren we een veilige en kleinschalige intocht dwars door het dorp. Eerst die goedkeuring binnen hebben. Het gaat spannend worden."