Messen worden geslepen rond uitsluiten dorpse kinderen op scholen in Amsterdam

WATERLAND - Gemeente Waterland sluit een gang naar de rechter niet uit als de vereniging van Amsterdamse middelbare Schoolbesturen (OSVO) vast houdt aan het plan om Amsterdamse kinderen voorrang te geven bij hun schoolkeuzes. "We gaan er helamaal niet van uit maar het zou wel een optie zijn", zegt wethouder ten Have van gemeente Waterland

"Amsterdam heeft ziekenhuizen , theaters en Musea. die zijn ook niet alleen voor de mensen uit Amsterdam", zegt jurist Pauline Bottema. Volgens haar heeft de rechter in 2010 al uitspraak gedaan in een gelijksoortig proces waarin het de stad verboden werd kinderen te weren van scholen waar ze net zo op aangewezen zijn als de Amsterdammers zelf. "De rechter heeft gezegd, luister Amsterdam je hebt een regiofunctie."

Landsmeer Oostzaan en Waterland hebben in een gezamenlijke brief aan de stad en het OSVO laten weten tegen het plan te zijn waar hun kinderen worden uitgesloten. "Wij komen voor de kinderen uit Landsmeer, Oostzaan en Waterland op zodat zij een zo goed mogelijke kans van slagen hebben op passend onderwijs", vertelt wethouder ten Have van Waterland.

Verenigde gemeenten

Hij denkt dat de brief naar de gemeente en het OSVO genoeg impact zal hebben en dat het bestuur en de stad zal inzien dat het voor de kinderen uit de dorpen noodzakelijk is dat ze niet gepasseerd worden.

De drie gemeenten hebben zich tegen de plannen verenigd omdat er geen of onvoldoende voortgezet onderwijs in de eigen gemeenten is. Mocht de brief en de gesprekken die daar uit volgen niet afdoende blijken, wordt de mogelijkheid om naar de rechter te stappen opengehouden.

Bottema denkt dat de dorpen een goede kans maken: "De feiten en omstandigheden zijn exact het zelfde als in 2010 dus ik denk dat de rechter daar op dezelfde manier naar zal kijken."



Morgen debatteert de Amsterdamse raad over het voorstel van de schoolbesturen.