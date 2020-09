Thomas Ouwejan koestert geen wrok tegen AZ: "Ik ben te laat weggegaan"

Sinds zijn komst naar Udinese bivakkeert de Noord-Hollander al een week op zijn hotelkamer. "Ik ben heel hartelijk ontvangen. Er zitten ook een paar Nederlanders, dus dat scheelt wel. Alles gaat in Italiaans, heel veel Engels spreken ze niet. Daarom is het ideaal dat er nog meer Nederlanders hier zitten. Ik ken een paar Italiaanse woordjes, maar spreken lukt nog niet."

"Ik hoop hier veel minuten te maken. Dan zal ik het wel moeten verdienen, Serie A is toch hoger"

Quote

Ouwejan zat op een 'dood spoor' bij AZ. "Daarom ben ik blij dat ik deze kans nu krijg. Ik heb daar lang genoeg gezeten en zat wedstrijden gespeeld. Ik hoop hier veel minuten te maken. Dan zal ik het wel moeten verdienen, want de Serie A is toch een stapje hoger. Het spelen tegen clubs als Juventus, Inter, AC Milan en AS Roma, daar kijk ik het meeste naar uit."