Alternatieve Kwakelse optocht: Geen platte karren, maar op de fiets!

Albert Blommesteijn, voorzitter van Feestcomité De Kwakel, werd verrast met de komst van de enthousiaste fietsers bij zijn Poldersportzaak. Daar verzamelden de fietsers zich om een anderhalve-meter-polonaise in te zetten. "Ineens komt daar dat zooitje aanzetten. Ik ben toch gastheer dus ik heb ze binnengehaald en wat te drinken gegeven. De optocht gaat natuurlijk niet door maar dit is spontaan. (...) Ik vind het prachtig."

Een vrouw die voor de gelegenheid haar fiets heeft versierd en een muts op haar hoofd heeft gezet moet er niet aan denken om de optocht volledig over te slaan. "We kunnen natuurlijk niet op de dinsdag van de kermis allemaal gewoon thuis gaan zitten of gaan werken, dat voelt niet goed. Het is al bijna honderd jaar kermis dus we gaan nu niet inene thuis zitten."

Een andere man, met pruik en al, vertelt over het belang van de optocht voor het dorp: "Het is gewoon een grote gemeenschap die het leuk vindt om een feestje te vieren en dat mis je gewoon. Voor alle mensen in een bepaald isolement, normaal heb je één groot feest met z'n allen, je komt er niet doorheen zo."

Na het bezoek aan de Poldersportlocatie is de stoet fietsers vertrokken naar het centrum van de Kwakel. Het bleef daar nog lang onrustig...