Moeder van doodgestoken zoon in centrum Amsterdam: "Dader liep rond, vastbesloten om te doden"

AMSTERDAM - Jurick Felipa zou vandaag precies 31 jaar zijn geworden, maar in plaats van dat de nabestaanden dat konden vieren, stonden zij vandaag oog in oog met verdachte Glen S. Hij stak op op 5 juli vorig jaar Felipa dood in de Warmoesstraat. Het Openbaar Ministerie eist 10 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging voor S. "Geen enkele straf zou goed maken wat wij doorstaan", vertelt de zus van het slachtoffer.

Een messteek maakte een einde aan het leven van de 29-jarige Jurick Felipa. "Berekend, wreed en vooral meedogenloos werd er gestoken op mijn kind, mijn lieve kleine ventje", vertelt de moeder van Felipa. Ze is erg verdrietig, maar ook woedend dat de beelden van de steekpartij in no time op sociale media worden gedeeld. "Men ging over lijken", vertelt ze.

Verdachte zegt geen woord

Er zijn geen aanwijzingen dat het slachtoffer en de verdachte elkaar kenden. Ook lijkt er geen aanleiding voor het fatale incident. De 49-jarige verdachte uit Almere zegt geen woord. Alleen de ogen van Glen S. zijn te zien in de rechtszaal. Hij heeft een col en een capuchon over zijn hoofd getrokken. Hij zit er stilletjes bij, beweegt nauwelijks en zegt tijdens de zitting geen woord. 'Ik heb nog nooit gezien dat iemand zo stil kan zitten', zegt de rechtbanktekenaar Aloys Oosterwijk. De verdachte reageert op geen enkele vraag van de rechtbank. Hij geeft ook geen kik als de nabestaanden zich naar hem wenden. 'Ik heb mijn zoon moeten begraven', vertelt de moeder van Felipa.

S. heeft een lang strafblad. Hij heeft vaker in detentie gezeten. 'Mishandeling van politie, bedreigingen, poging zware mishandeling', zo somt de officier van justitie op. Ook bedreigde hij eerder de dag van de steekpartij een ander slachtoffer met een mes in Almere. S. werd tegen zijn wil in het Pieter Baan Centrum geobserveerd. Psychologen zijn het er over eens dat hij een stoornis heeft of zelfs meerdere, maar kunnen er niet de vinger op leggen welke.

Verspreiding beelden van het incident

Kort na de steekpartij worden de beelden verspreid waarop het schokkende incident volledig is vastgelegd. Dit komt ook bij de nabestaanden terecht. Voor de moeder was dit bijna nog erger dan het incident zelf, vertelt ze in de rechtszaal. 'Het was goedkoop scoren. Men ging over lijken.' Ook de persoonsgegevens van Felipa werden openbaar gedeeld. 'Walgelijk en stuitend.' Ze hoopt dat mensen zich dat realiseren.