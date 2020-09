Schiphol kan voorlopig naar complete mondkapjesplicht fluiten

SCHIPHOL - Er komt voorlopig geen mondkapjesplicht op luchthaven Schiphol. Dat laat een woordvoerder van burgemeester Schuurmans van Haarlemmermeer aan NH Nieuws weten. Schuurmans ziet geen noodzaak om mondkapjes te verplichten waar reizigers altijd anderhalve meter afstand kunnen houden, zoals op Schiphol Plaza. Volgens Schiphol is de regering aan zet om de corona-noodverordening aan te passen, om zo de mondkapjesplicht toch mogelijk te maken.

De brief aan Hugo de Jonge heeft Benschop ook namens KLM, TUI, Transavia, Corendon, Easyjet, de belangenclub van luchtvaartmaatschappijen (BARIN) en de Nederlandse Vereniging van Luchthavens (NVL) geschreven.

Verder roept Benschop op tot een internationaal beleid voor het bepalen van hoogrisicolanden. Nu bepalen landen zelf wanneer een land code geel, oranje of rood krijgt. Eind augustus liet de Schipholbaas al weten dat wat hem betreft de coronatest verplicht wordt voor iedere reiziger die van en naar een hoogrisicoland reist.

Benschop: "Het dragen van een mondkapje aan boord van een vliegtuig is al verplicht. Op een (ruime) meerderheid van de Europese luchthavens geldt ook een verplichting voor het dragen van een mondkapje. Op de Nederlandse luchthavens geldt echter een beperkte verplichting. Dit leidt tot onduidelijkheid bij passagiers en medewerkers."

Als het aan Schiphol ligt, hakt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid de knoop door en zorgt hij voor een wettelijke verplichting van het dragen mondkapjes op de hele luchthaven. Op het ministerie ligt een nog onbeantwoorde brief van Schiphol-topman Benschop waarin hij De Jonge vraagt om een lijn te trekken met andere Europese luchthavens waar mondkapjes overal verplicht zijn.

Topman Schiphol: verplicht testen is noodzakelijk voor herstel

