Basketballer Jesper Jobse neemt afscheid als 3x3 international

Opmerkelijk genoeg deed de Zeeuw ruim een week geleden nog mee aan een World Tour in het Hongaarse Debrecen. Desondanks twijfelde hij al langer of hij door zou gaan. "Ik was er al de hele zomer mee bezig. Een paar dagen voor Debrecen heb ik de knop omgezet en wist ik: dit wordt mijn laatste toernooi. Ik ga nog één keer maximaal genieten en dan is het klaar."

"Natuurlijk had Debrecen me nog op andere gedachten kunnen brengen, maar dat is niet gebeurd", vervolgt de basketballer. "Ik zat daar door alle COVID-19 maatregelen de hele dag in mijn hotelkamer. Dat leven in hotels, ver weg van huis, ik wil het niet meer", laat hij weten aan Basketball Nederland.