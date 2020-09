Grootste partij van Laren wil omstreden Brinkbesluit van tafel

LAREN - Het besluit dat de Larense gemeenteraad heeft genomen om zeker 40 bomen te kappen op de Brink, moet van tafel. Dat meent Larens Behoud, de grootste partij in de gemeenteraad van Laren. De bomen zouden volgens de gemeenteraad gekapt moeten worden om een grote te kuil te maken om regenwater mee op te vangen.

Er is al weken ophef in Laren over de voorgenomen bomenkap op de Brink. Een grote kale kuil, een wadi, zou ervoor moeten zorgen dat regenwater wordt opgevangen. Maar veel Laarders vinden dat de Brink, het kenmerkende dorpshart van Laren, te veel wordt aangetast als er tientallen bomen weg moeten.

Als gevolg van alle ophef besloten burgemeester en wethouders vorige maand het plan voorlopig in de ijskast te zetten en eerst te gaan praten over andere oplossingen. Er moet wel wat gebeuren: het historische centrum van Laren loopt nu vaak onder water als het hard regent.

Raadsbesluit zit nieuwe plannen in de weg

Wat Larens Behoud betreft moet het raadsbesluit van voor het zomerreces over de Brinkplannen helemaal van tafel. Dat zou volgens de partij de ruimte om nieuwe plannen die meer draagvlak hebben, te veel in de weg zitten. "De huidige keuze voor een verlaagd middengebied, inclusief de kap van een aantal bomen, staat een open discussie in de weg en belemmert verdere besluitvorming door de raad", zegt Larens Behoud-fractievoorzitter Karel Loeff.

De gemeenteraad vergadert morgenavond extra om over de ontstane ophef over de Brink van de laatste tijd te debatteren. Het zal onder meer gaan over het hele proces tot nu toe en welke fouten er zijn gemaakt, maar er zal ook gekeken worden hoe het nu verder moet.