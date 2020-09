Haarlem Voor striptekenaar Gerben Valkema is Elsje een cadeautje

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat striptekenaar Gerben Valkema. Met zijn strip Elsje doet hij de lezers van onder andere het NHD dagelijks een plezier.

Valkema tekent Elsje - Robert Jan de Boer

biografie: naam: Gerben Valkema geboren: 14 april 1980 beroep: striptekenaar erelijst: Stripschappenning 2017, Willy Vandersteenprijs 2016

Elsje Elsje is een dagelijkse strip in het Noordhollands Dagblad. Gerben is de tekenaar en Eric Hercules de schrijver. "Ik heb het makkelijk, ik hoef het alleen maar te tekenen", bagatelliseert Valkema zijn eigen rol. "Eric doet het moeilijke werk, hij moet verzinnen wat er gebeurt. Ik krijg een keer per week de plotjes. Dat is eigenlijk het moeilijkste werk, om die plotjes goed te schrijven." Cadeautje Dat Gerben striptekenaar zou worden stond al vroeg vast: "Ik kan me ook niet voorstellen wat ik anders zou kunnen. Voor mijn gevoel ben ik hier al van jongs af aan heen gegroeid." Zijn eerste sporen in de stripwereld verdiende Gerben als tekenaar bij Studio Jan Kruis, bekend van de strip Jan Jans en de kinderen. Daar leerde hij ook Eric kennen. En het klikte direct tussen de twee. "Elke keer als we iets leuks wilden doen, helemaal niet extreem ofzo, dan werd gezegd vanuit de redactie: 'doe dat nou maar niet. Het is een gezellige strip. Laten we het een beetje rustig houden.' Toen hebben we van Elsje ons cadeautje gemaakt."

Quote "Ik kan me ook niet voorstellen wat ik anders zou kunnen" gerben valkema, striptekenaar

Suske en Wiske Valkema is een veelzijdig tekenaar. Naast Elsje is hij betrokken bij verschillende projecten. Een hoogtepunt was toen hij werd gevraagd als tekenaar voor een nieuwe Suske en Wiske. Valkema: "Dat was heel erg leuk. Op tekst van Yann. Yann is een heel bekende stripschrijver, die maakt Thorgal en dat soort grote series. Hij had een verhaal geschreven en dat kreeg ik als een soort cadeautje haast." De Suske en Wiske van Valkema zijn anders dan het originele duo van Willy Vandersteen. "Mijn vormen, mijn figuren zijn wat ronder. Wat meer Guust Flater-achtig. De tekeningen van Vandersteen en de studio zijn meer van de klarelijn-stijl: rechte, dunne, heldere lijnen."

De Suske en Wiske van Gerben - NH

Quote "Het voelde alsof ik Suske en Wiske al kende" gerben valkema, striptekenaar

Niet bang "Ik was niet bang om met Suske en Wiske aan de gang te gaan", zegt Valkema. "Het was juist heel erg leuk. Ik heb ze heel veel gelezen. Het voelde dan ook alsof ik ze al kende." Het nadeel was wel dat alle andere dingen gewoon doorgingen. Iedere dag moest er gewoon een nieuwe Elsje komen. Valkema maakte in die periode overuren. "Maar ik klaag niet, hoor", voegt hij er snel aan toe. Dit is wat ik het liefst doe. Iets anders kan ik niet, dus ik zal wel moeten......"