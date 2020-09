Corona-agressie eist z'n tol: tientallen vrijwilligers Noordwest Ziekenhuisgroep stoppen ermee

Het gaat om in totaal 28 vrijwilligers die waren geworven om bij de entrees van de ziekenhuizen in Alkmaar en Den Helder patiënten en bezoekers op te vangen en te vragen naar eventuele coronaverschijnselen. "De zogeheten triage", zegt woordvoerder Willeke Dijkstra tegen NH Nieuws.

De Noordwest Ziekenhuisgroep is geen uitzondering, zo blijkt uit onderzoek van beroepsvereniging NU91 en BNR . Bijna tweederde (60%) van de 1.200 door NU91 geënquêteerde zorgprofessionals geeft aan dat verbale agressie de afgelopen maanden is toegenomen. Bijna driehonderd respondenten (24%) zeggen de afgelopen maanden ook fysiek geweld te hebben ervaren. Schoppen, slaan en bijten worden het vaakst genoemd.

Omdat de vrijwilligerspoule goed bezet is, levert het vertrek van de bijna dertig vrijwillige krachten vooralsnog geen bezettingsprobmen op. "We krijgen ook hulp van KLM-stewardessen", vertelt Dijkstra. "Maar omdat ze nu weer een beetje aan het werk kunnen, wordt ook dat minder. Dus we zoeken nog wel naar een structurele oplossing."

Geregeld voelen vrijwillige gastheren en gastvrouwen zich geïntimideerd, vertelt Dijkstra. "Dat maakt het werk er natuurlijk niet leuker op." Bovendien beperkt het probleem zich niet tot de vrijwilligers, maar krijgt vast personeel ook geregeld corona-agressie voor de kiezen. "Vooral de laatste tijd is er steeds minder begrip voor de maatregelen. Waar tijdens de 'eerste golf' begrip heerste, slaat dit nu sneller om in onbegrip en irritatie."

"Daar vragen we patiënten of bezoekers naar klachten, verzoeken wij hen de handen te desinfecteren en vragen wij ze om echt alleen naar de afspraak te gaan." Vooral dat laatste leidt geregeld tot onbegrip en scheldkanonnades. "De incidenten zijn voornamelijk op het gebied van verbale agressie, maar af en toe ook fysieke agressie."

Volgens Caroline Koetsenruijter, auteur van het boek Jij moet je bek houden wakkert de coronacrisis maatschappijbreed drie gevoelens aan: onzekerheid, gebrek aan grip op de eigen situatie en onduidelijkheid. "Deze factoren vormen de bron van het ontstaan van conflicten, maar ook agressie en geweld", zegt ze in het magazine Het Blad van NU91.

Waar we in de eerste weken dus nog doordrongen waren van het nut van de coronaregels, zorgen die regels nu juist voor veel discussies en woordenwisselingen. Dat is ook het geval in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, vertelt woordvoerder Sandra de Jong aan NH Nieuws. "Er is inderdaad onbegrijp voor de maatregelen, en dat is vervelend."

'Drukte op de gangen'

Om patiënten en bezoekers wegwijs te maken én ze op de regels te attenderen, heeft het ook het Beverwijkse ziekenhuis gastvrouwen en -heren bij de ingang staan. Toch worden die regels niet altijd even goed nageleefd, al is dan mede een gevolg van de inrichting van het gebouw. "Dan is het atrium leeg", vertelt De Jong, "maar is het op de gangen wel druk."