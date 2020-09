Gemeente Amsterdam bezuinigt, minder opvangplekken voor dakloze gezinnen

AMSTERDAM - De coalitiepartijen presenteerden vorige week de bezuinigingsplannen die nodig zijn om de financiële klappen van de coronacrisis op te vangen. Een van de maatregelen is het verlagen van de noodopvangplekken voor dakloze gezinnen naar 200 plekken. Opvallend, omdat de vraag naar noodopvang juist toeneemt. Op dit moment maken er zo’n 280 Amsterdamse gezinnen gebruik van deze voorziening.

De coalitiepartijen benadrukken dat de noodopvang geen geschikte plek is voor gezinnen met kinderen. Het verminderen van het aantal opvangplekken moet dakloze gezinnen stimuleren om naar andere mogelijkheden te zoeken, zoals logeren bij familie of vrienden. Volgens Stella de Swart, die met haar twee jonge kinderen na een echtscheiding op straat kwam te staan, is dat vaak geen oplossing. "Toen ik dakloos was, had ik niemand om naartoe te gaan. Mijn familie woont in Den Haag en mijn kinderen gingen hier naar school. Ik kon bij niemand terecht." Tekst loopt door onder de video.

Het aantal Amsterdamse gezinnen dat zich meldt voor de noodopvang neemt toe. Op dit moment zijn er in de opvang ongeveer 30 gezinnen meer dan begin van het jaar. Stella weet hoe het is om met haar kinderen opeens op straat te staan."Het kan echt iedereen overkomen. Ik had een koophuis en een goede baan. Door mijn echtscheiding, viel ik tussen wal en schip. Ik verdiende te veel voor een sociale huurwoning en te weinig om een huis te kopen. Ik ben anderhalf jaar van deur naar deur gegaan. Soms was ik echt radeloos." Noodopvang niet ideaal Marit Postma van de Regenbooggroep benadrukt dat het heel belangrijk is dat kinderen niet op straat zwerven, maar worden opgevangen. Toch begrijpt ze de maatregel van de gemeente wel. "Een noodopvangplek is verre van ideaal voor gezinnen met kinderen. Er moet gekeken worden naar het netwerk van de dakloze en de gemeente zal een structurele oplossing moeten bedenken voor beschikbare huizen."

Quote "Zwerven met kinderen is het allerslechtste wat er is" Stella de swart

Rina Beers van de Vereniging Valente, voorheen Federatie Opvang, ziet de oplossing ook niet in de noodopvang van dakloze gezinnen. "Ik begrijp dat ze de opvang kleiner willen maken, omdat het absoluut geen plek is voor kinderen om op te groeien. Maar als dit ertoe leidt dat gezinnen met kinderen in auto's moeten slapen, kan dat natuurlijk niet. Dat is onacceptabel", vertelt Beers. Beers pleit ervoor dat de gemeente zou moeten zorgen voor structurele oplossingen, zoals betere husivesting.