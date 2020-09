Open dag Vrijwilligersacademie Haarlem: 25 trainingen over hoe je fijn aan de slag kan

HAARLEM - Vrijwilliger zijn is nog een hele kunst. Hoe geef je je eigen grenzen aan, wat zijn jouw kwaliteiten en hoe luister je met aandacht? Zaterdag is er een Open Dag van de Vrijwilligersacademie Haarlem, waar het hele scholingsaanbod voor het komende seizoen wordt toegelicht.

De Vrijwilligersacademie biedt niet alleen workshops en trainingen voor de individuele vrijwilliger aan, maar ook voor organisaties. Bijvoorbeeld over hoe fondsenwerving optimaal kan of hoe om te gaan met social media. "Het is er eigenlijk op gericht dat je als vrijwilligersorganisatie of als vrijwilliger zelf makkelijker en fijner je vrijwilligerswerk kan doen", vertelt coördinator Chris Rabbers van de Vrijwilligersacademie.

Veel workshops en trainingen zijn door corona online gegaan het afgelopen half jaar. En dat blijft ook zo. Maar de academie wil ook weer fysiek activiteiten organiseren.

De Open Dag wordt zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur gehouden in het vrijwilligerscentrum 'Haarlem Sámen!' aan de Gedempte Oude Gracht in de binnenstad.