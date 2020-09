College ziet mogelijkheden voor overkapping terrassen Coolplein en Centrumwaard

Vanwege de nog altijd voortdurende coronacrisis hebben veel horeca-uitbaters de mogelijkheid gekregen om grotere terrassen te creëren. Senioren Dijk en Waard stelde de vraag nadat de fractie had vernomen dat ondernemers op het Waagplein in Alkmaar groen licht kregen om grote tenten over hun terras te plaatsen.

Het college zoekt nu uit wat de precieze mogelijkheden zijn voor de overdekking van de horeca op het Coolplein en Centrumwaard. Zodra daar een beter beeld van is, wordt de horeca benaderd, zodat zij een aanvraag kunnen indienen.

'Je moet wat'

Ad Molenaar van Bar Dancing Marlène in Heerhugowaard is blij met de positieve houding van het college. "Je moet wat als horecaondernemer. Het herfstweer komt eraan, dus zo'n overkapping zou het mogelijk maken om ook in de herfstperiode van het terras gebruik te maken."

Of de overkapping ook zal zorgen voor een voller terras, durft hij niet te zeggen. "Ik ben benieuwd wanneer ze mij gaan benaderen. Het gaat namelijk nog steeds slecht, we zijn nog lang niet op het oude niveau en dat zal ook echt nog wel even duren."