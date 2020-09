Veel schoonmaakwerk na brand, Volendams Museum wil donderdag weer open

VOLENDAM - Het is een uiterst precies werkje voor de schoonmakers die bezig zijn in het Volendams Museum. Nadat er zaterdag een korte brand woedde zijn er overal roetdeeltjes terechtgekomen die moeten worden verwijderd. “Nu is het weer schoonmaken en opbouwen geblazen”, aldus bestuurslid Eef Bond van het museum bij mediapartner L.O.V.E.

Door de afgelaste kermis in Volendam had het museum een kleine versie van een carrousel tentoongesteld. “Ik liet die een half uurtje draaien omdat er wat kinderen binnen waren”, aldus Bond. “Dat is in de brand gevlogen.” Toegesnelde medewerkers wisten het vuur gauw te doven. Het museum hoopt donderdag weer open te kunnen.

Het caroussel in betere tijden: