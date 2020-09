Actie bij Amsterdam UMC: verplegend personeel wil structureel meer loon

"Mijn vertrouwen in de overheid is helemaal weg", zegt leidinggevend verpleegkundige Ronald Visser. "Met als dieptepunt die Grapperhaus, die overal mee wegkomt, terwijl jij en ik gewoon een strafblad krijgen. Klassenjustitie! Het zit ons tot hier!"

Herman Gijsbers, zorgmedewerker en actief voor het FNV, vertelt dat de lonen nu echt structureel omhoog moeten en de werkdruk omlaag. "Meer loon is hard nodig om het werk aantrekkelijker te maken. Steeds meer mensen lopen weg terwijl we straks juist heel hard nieuwe mensen nodig hebben."

Menselijk lintje

Het vertrouwen in politiek Den Haag is ver te zoeken en veel verpleegkundigen maken zich zorgen over hoe het personeelstekort op te lossen. Meer dan 100 medewerkers kwamen in hun lunchtijd voor de actie. Voor Herman en zijn collega's is de maat meer dan vol. "We voelen ons totaal niet serieus genomen", zegt hij.

"Kamerleden die meer verdienen dan wij lopen gewoon weg tijdens een debat over onze lonen. Stel je voor dat ik zoiets zou doen, terwijl er toch coronapatiënten geholpen moeten worden. Dat kan toch niet? Wij nemen onze verantwoordelijkheid. Laat de heren en dames in politiek Den Haag dat dan ook doen."