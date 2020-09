De Peiling: Kwart Nederlanders heeft weleens ruzie met de buren. Jij ook?

Harde muziek, een walmende vuurkorf, luidruchtige seks en poep van hun kat in jouw tuin; Een kwart van de Nederlanders ligt soms flink overhoop met de buren. 16 procent overweegt zelfs te verhuizen vanwege burenruzies. Ben jij dolblij met jouw buren of gaat het ook weleens mis?

Jongeren vaker ruzie

Het informatieplatform Kadasterdata.nl hield een onderzoek over burenruzies. Daaruit blijkt dat 25 procent van de Nederlanders wel eens ruzie maakt met de buren. De jongere generaties, zoals dertigers, hebben vaker problemen met buren dan de ouderen.

Raam ingeslagen

Burenruzies kunnen hoog oplopen. In augustus sloeg in Wormerveer een beschonken boze buurman een raam in met een hamer. En in Heerhugowaard moest de Rijdende Rechter bemiddelen na ruzie over hondenpoep en luidruchtige seks.