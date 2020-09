Al honderden brokstukken gevonden van neergestorte Short Stirling in Markermeer

WATERLAND - Tijdens de eerste week van de berging van de neergestorte Short Stirling zijn al honderden brokstukken uit het water gehaald. Dat meldt omroep Flevoland. Het vliegtuig verongelukte in de Tweede Wereldoorlog tijdens een missie om steden in Duitsland te bombarderen. Het stortte neer in het Markermeer.

Johan Graas van stichting Aircraft Recovery Group ziet na een eigen onderzoek van twaalf jaar dat de berging van een Engelse bommenwerper in het Markermeer eindelijk een feit is. De Assendelftse hobby onderzoeker hoopt vooral dat de bemanningsleden gevonden worden.

Johan heeft nauw contact met de nabestaanden van de bemanning, het gaat om een zoon van 77 en een zus, die in Engeland en Canada wonen. "Als er wat gevonden wordt, dan bellen ze mij altijd op om te horen of er nieuws is", zegt Johan.

Motorblok

Op het Markermeer wordt op twee locaties gewerkt. Op de eerste plek wordt de bodem afgegraven. Die wordt vervolgens in grote bakken getransporteerd naar de verwerkingsplaats waar alles wordt gezeefd.

De belangrijkste vondst tot nu toe is een motorblok van de bommenwerper. Die werd afgelopen vrijdag gevonden. Op basis daarvan is nu vastgesteld dat het definitief om de vermiste BK716 gaat. In het toestel zaten zeven bemanningsleden.

De berging van het wrak loopt volgens schema. Het weer werkt volgens majoor Bart Aalberts van de Koninklijke Luchtmacht goed mee, alleen vorige week donderdag was het te slecht weer.

Munitie

De gevonden onderdelen van het vliegtuig worden in een container opgeslagen. Het is de bedoeling dat waardevolle stukken uiteindelijk naar een museum gaan. Tijdens de bergingswerkzaamheden zijn ook munitie en andere spullen gevonden. De luchtmacht wil daarover op dit moment geen uitspraken doen. De bergingswerkzaamheden duren zeker vijf weken.