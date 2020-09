Koor van zangers met dementie repeteert weer: proces wordt film op Alzheimerdag

HAARLEM - Het Participatiekoor, waar zangers samen zingen met dementerende ouderen, heeft een manier gevonden om toch weer op te treden. De drie verschillende koren uit Haarlem, Bergen en Midden Delfland repeteren weer in coronastijl en daar wordt een film van gemaakt. Die gaat op Wereld Alzheimerdag op 21 juni in première op YouTube.

"Maar de kwaliteit van leven schuilt juist in het kunnen blijven participeren in de samenleving. En kunst geeft handvatten bij het vinden van zingeving bij een ongeneeslijke aandoening als dementie", vindt Zwiers. "Wanneer dit wegvalt, valt ook de bodem onder je bestaan weg."

Sinds 2018 wordt in Haarlem, en later ook in andere plaatsen, een koor samengesteld dat rond Pasen optreedt met delen van de Matthäus Passion van Bach. Hierdoor kregen de mensen met dementie weer het gevoel mee te kunnen doen aan de samenleving. Maar vlak voor de geplande optredens dit jaar ging Nederland 'op slot'.

Erbarme dich

Het thema van de passieconcerten die in maart en april gehouden zouden worden, was 'Erbarme dich'. "Niemand kan toen bevroeden hoe urgent dit zou worden." De lockdown heeft duidelijk gemaakt wat het belang is om je over elkaar te ontfermen en hoe lastig dit kan zijn wanneer je elkaar niet kunt bezoeken.

De film die gemaakt wordt tijdens de repetities is vanaf 20.00 op Wereld Alzheimerdag op 21 juni te zien via het YouTubekanaal van Het Participatiekoor.