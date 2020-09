Wielrenner Cees Bol ondergaat coronatest op rustdag

ALKMAAR - Cees Bol had vandaag een welverdiende rustdag in de Tour de France. "Ik heb zo min mogelijk gedaan. Vanochtend was er een mediamoment. Daarna was er de verplichte coronatest. As we speak lig ik op de massagetafel en daarvoor heb ik een dutje gedaan", aldus Bol.

Dinsdagochtend volgt dan de uitkomst van de coronatest en zal duidelijk worden of Team Sunweb in de Tour de France mag blijven.

Eerste week

De inwoner van Alkmaar kende een prima eerste week in de Tour de France. Met een tweede en derde plek was hij dicht bij een ritwinst. "Wij zitten lekker in de koers. De sfeer is goed dus dan is het lekker koersen zo", aldus Bol.

Kansen

Dinsdag en woensdag heeft Cees Bol weer kansen in twee vlakke etappes die op het programma staan. "Beide ritten maak ik kans. Ik ben er weer bij denk ik", aldus Bol.

Afzien

De afgelopen twee dagen stonden er twee bergetappes op de rol en dat is nou niet het terrein van de inwoner van Alkmaar. "Het verschrikkelijke afzien is mij nog bespaard gebleven. Ik ben bang voor het afzien in je eentje of in een heel klein groepje helemaal achterin de race. Dat is gelukkig nog niet gebeurd", laat Bol vanaf de massagetafel weten.