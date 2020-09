Wethouders randgemeenten waarschuwen: Amsterdam benadeelt ruim duizend kinderen met nieuw scholenplan

"Alleen al dit schooljaar gaan er 1042 leerlingen uit onze gemeenten naar een school in Amsterdam", aldus de wethouders onderwijs Bas Ten Haye (gemeente Waterland), Mandy Eifferich (gemeente Landsmeer) en Niels Bonenkamp (Oostzaan). Als het nieuwe plan 'Amsterdamse jeugd eerst' doorgaat, dan zou jaarlijks een nieuwe lichting leerlingen van buiten Amsterdam niet meer naar school kunnen in de hoofdstad.

De plannen van OSVO, de vereniging van schoolbesturen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs, leiden volgens de wethouders uit de randgemeenten tot kinderen die achtergesteld worden, terwijl ook zij aangewezen zijn op de scholen in Amsterdam. Zo is er in Landsmeer en Oostzaan helemaal geen middelbare school en in Waterland slechts één. "Er vindt slechts een verschuiving plaats van de groep teleurgestelde kinderen."

Beslissing nog niet gevallen

De wethouders roepen in de brief op in gesprek te gaan met de regio voor het besluit definitief wordt genomen. Woensdag 9 september wordt het plan in de raad van het OSVO besproken en op 14 september wordt besloten of het postcodebeleid wordt ingevoerd.