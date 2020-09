Handballers Aalsmeer begonnen aan competitie

AALSMEER - Voor de handballers van Aalsmeer is de competitie begonnen. Zaterdag speelde de ploeg van Bert Bouwer met 24-24 gelijk tegen Lions. "Het seizoen zou voor mij geslaagd zijn als wij voor de bekerfinale kunnen spelen. In de eredivisie wil ik in de best-of-three komen", aldus Bouwer.

Corona

Eind maart werd de competitie abrupt beëindigd en speelde Aalsmeer maanden geen wedstrijd. "Vergeet niet dat ze al die tijd vrij hebben gehad in de weekenden. Dit terwijl wij normaal ieder weekend spelen. Die motivatie hebben ze weer moeten opbrengen". laat Bouwer weten.

Omdat er in België nog niet gespeeld mag worden is dit weekend de Nederland eredivisie begonnen. Idee is nu vooralsnog om in september een aantal wedstrijden in deze competitie te spelen. Als er in oktober weer bij onze zuiderburen gespeeld mag worden dan zou de Bene-league weer moeten beginnen.

NH Sport was aanwezig bij de wedstrijd tussen Aalsmeer en Lions en maakte de bovenstaande reportage.