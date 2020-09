Vier senioren in een middag beroofd in Zaandam, één slachtoffer gewond

ZAANDAM - Vier senioren zijn zondagmiddag door een jonge straatrover in Zaandam beroofd. Eén van de slachtoffers hield een hoofdwond over aan de beroving. De politie is op zoek naar getuigen.

De eerste twee berovingen vonden in de wijk Hoornseveld plaats. In beide gevallen liepen de slachtoffers met een rollator en wist de dader uiteindelijk wat cashgeld buit te maken.

Bij de derde beroving fietste de verdachte rondom een ouder stel en vroeg hij hen om geld. Het stel wilde dat niet zomaar geven, waarna een worsteling volgde waarbij beide slachtoffers ten val kwamen. De dader kon daardoor wegkomen met de buit.

Tiener (14) met fiets gezocht

In alle drie de gevallen zag de politie een vergelijkbaar signalement naar voren komen. Het zou om een jongen gaan van ongeveer 14 jaar die donker gekleed was. Het viel op dat hij voor de berovingen al enige tijd in de buurt rondjes fietste.

De politie is op zoek naar mensen met meer informatie over een of meerdere van deze zaken.