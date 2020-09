Dit seizoen driehonderd toeschouwers welkom bij Den Helder Suns

DEN HELDER - Als zaterdag 3 oktober de Dutch Basketball League weer begint kunnen de Den Helder Suns per thuiswedstrijd driehonderd supporters ontvangen. De thuishal aan de Sportlaan is geheel coronaproof gemaakt en akkoord bevonden.

Afgelopen seizoen kwamen er bij thuiswedstrijden van de Suns gemiddeld vijfhonderd supporters kijken. Dat zullen er nu met de genomen maatregelen dus driehonderd zijn. "Het is een beetje passen en meten," aldus woordvoerder James Meijer. "Een gezin van vier personen mag gewoon naast elkaar zitten, maar anderen moeten dan weer op anderhalve meter afstand zitten." In de hal zijn de stoeltjes volgens het coronaprotocol genummerd op anderhalve meter van elkaar.

Even spontaan een wedstrijd bezoeken wordt ook wat lastig, want je zult je op voorhand moeten laten registreren voordat je wordt toegelaten in de hal. "Het beste kun je de kaarten online bestellen of een seizoenskaart nemen, dan hebben we namelijk al je gegevens" aldus Meijer.

Hoop op seizoenskaarthouders

De Den Helder Suns verkocht vorig seizoen bijna honderd seizoenskaarten, de club hoopt dat de vaste supporters nu massaal besluiten om een seizoenskaart aan te schaffen, omdat dat de enige zekerheid geeft tot het altijd kunnen bezoeken van de thuiswedstrijden.

De Suns oefenen op zaterdag 26 september 19:00 uur thuis tegen het Belgische Leuven Bears, een week later begint de competitie ook met een thuiswedstrijd.