IJsclub Kees Jongert in Heemskerk wil schaatsbaan transformeren tot skeelerbaan

HEEMSKERK - Het plan ligt al veertien jaar bij de ijsclub op de plank, maar nu heeft het eindelijk ook prioriteit bij de gemeente gekregen: het asfalteren van de schaatsbaan. Het moet nog aan de gemeenteraad worden voorgelegd, maar Jos Niesten, bestuurslid bij Kees Jongert in Heemskerk, heeft er alle vertrouwen in.

Het plan ligt al klaar en het animo onder de Heemskerkers is groot, vertelt Niesten enthousiast. “We zetten de ijsbaan onder water en daarna asfalteren we hem. Het resultaat? Een skeelerbaan van 330 meter”, aldus Niesten, die in 1985 derde werd bij de Elfstedentocht.