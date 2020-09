Omwonenden schrikken zich kapot van idee voor parkeerkolos in Zandvoortse duinen

ZANDVOORT - Bewoners van de Brederodestraat en omgeving zijn in rep en roer wegens de mogelijke komst van een overdekte parkeerplaats met zonnepanelen op parkeerterrein De Zuid. Het plan is nog niet concreet, maar de bewoners vrezen dat het gedaan is met hun prachtige uitzicht over de duinen en komen daarom in actie. "Je moet er snel bij zijn, want voordat je het weet, staat er een bouwwerk voor je deur", vertelt Geert Meerman, bewoner van de straat.

In de kadernota parkeerbeleid van de gemeente staat dat de zogenoemde 'mogelijkheid van schaduwrijk parkeren onder zonnepanelen op het parkeerterrein De Zuid' zal worden verkend. Muur van metaal Volgens de gemeente Zandvoort is er dan ook nog geen plan, desalniettemin zijn bewoners zich kapot geschrokken dat er überhaupt naar dit plan wordt gekeken. "Het wordt zes meter hoog, dus dat betekent dat ik tegen een muur van metaal ga aankijken", vertelt Geert. "Een monster van een apparaat op een parkeerplaats." Geert is zo'n elf jaar geleden in Zandvoort komen wonen en heeft zijn huis uitgezocht wegens het prachtige uitzicht. "Het is een van de weinig plekken waar je nog uitzicht hebt en waar niks van bouwwerken staan." Geert snapt niet dat het parkeerterrein voor zijn deur in beeld is voor een zonnepark. "Er zijn zoveel plekken waar je wel goed een zonnepark kan bouwen, denk aan de parkeerterreinen bij Schiphol of langs de snelweg. "

Quote "Dit stukje natuur en uitzicht is uniek, dit moet je niet weggooien" Geert Meerman bewoner Brederodestraat

Geert wil het uitzicht graag behouden, net zoals zijn buren. En daarom hebben ze zich verenigd en gaan ze deze week inspreken bij de commissievergadering. "We zijn ons allemaal kapot geschrokken en daarom hebben we ons verenigd en gaan we de strijd aan." Gemeente Zandvoort De gemeente Zandvoort laat in een reactie aan NH Nieuws weten blij te zijn als bewoners komen inspreken bij de commissievergadering, om zo te horen hoe de vlag erbij hangt.

