Coronaregels nekken Mauritsbar in Nieuwe Niedorp: "Ik zet de boel op Marktplaats"

HOLLANDS KROON - Eigenaar Jack van der Helm sluit zijn Mauritsbar in Nieuwe Niedorp. Afgelopen zondag werd zijn zaak door boa's gesloten, omdat bezoekers onvoldoende afstand hielden. "Ik ga niet zitten wachten op een boete, dus de tent gaat niet meer open", aldus Van der Helm als reactie op de sluiting.

Volgens Van der Helm zal de jeugd in Nieuwe Niedorp in rouw zijn. "Ik vind het heel triest voor de jeugd, dit was het enige plekje waar ze nog naartoe konden." Zolang de regelgeving niet verandert, ziet hij echter geen andere optie dan dichtblijven. "Nu heb ik nog een waarschuwing gekregen, maar hierna volgt een boete. Ik ga geen politieagentje spelen."