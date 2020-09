Schiphol wil mondkapjes overal op luchthaven verplichten

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De luchthaven heeft een verzoek bij de overheid ingediend om mondkapjes te verplichten. Ook treinpassagiers die overstappen via Plaza, moeten straks - als het aan Schphol ligt - een mondkapje dragen.

Inmiddels is de hele luchthaven voorzien van maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen. Tussen medewerkers en reizigers hangen spatschermen, op alle vloeren zijn 1,5 meter-markeringen aangebracht en het omroepsysteem speelt met regelmaat een vooraf opgenomen mededeling af als extra geheugensteuntje.

Coronateststraat

Mondkapjes zijn tot nu toe alleen verplicht bij de incheckbalies, de beveiliging, paspoortcontroliebalies en op de pieren bij de gates. Vorige week werd daar het aankomsthalgebied rondom de coronateststraat aan toegevoegd. Schiphol vraagt nu iedere reiziger, bezoeker en medewerker om vanaf het binnenlopen tot aan het vliegtuig een mondkapje te dragen. Luchtvaartmaatschappijen zijn zelf verantwoordelijk voor de regels aan boord, maar ook in vliegtuigen moet het mondkapje op blijven.

Kinderen tot 13 jaar hoeven geen mondkapje te dragen en ook het even afdoen om te eten of drinken blijft toegestaan. "Fijn als je ‘m daarna meteen weer opzet en natuurlijk overal 1,5 meter afstand houdt", is de boodschap van de luchthaven.