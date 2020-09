Sport Zaalvoetballers Texel maken eredivisiedebuut: "Met z'n allen naar dit moment toegeleefd"

Na maanden wachten maakten de spelers van Texel'94 zaterdag hun debuut op het hoogste zaalvoetbalniveau. De eilanders luisterden hun debuut op met een klinkende overwinning op ZVV Volendam: 9-3.

NH Sport/Maarten Westerduin

"Het kriebelt wel," zegt Texel-speler Lesley Koning. Hij is net met de fiets aangekomen bij TXL Sporthal, zoals de gloednieuwe thuishaven van de ploeg heet. Met Texel kwam Koning de afgelopen vijf seizoen uit op het tweede niveau. "Dit is weer een hele nieuwe uitdaging." Koning behoort tot de kern spelers die er van het begin af aan bij is. Pas negen jaar geleden begon Texel'94 in de landelijke voetbalpiramide. Trainer Martijn de Veij, zelf net gestopt als zaalvoetballer in de eilandcompetitie, bracht toen een groep veldvoetballers bij elkaar om in de landelijke competitie te spelen. Binnen een paar jaar promoveerde hij van de tweede klasse naar de eerste divisie.

Aanvoerder Jesper Arkenbout heeft alle promoties van de eilanders meegemaakt. Het maakt de spanning voor deze wedstrijd er niet minder om. "Je merkte dat iedereen toch wat drukker was in de kleedkamer, maar vanaf de warming-up voelden we wel dat hier iets in zou kunnen zitten." Bliksemstart En dat blijkt ook het geval te zijn, want Texel zal de tegestanders uit Volendam even later verpulveren. De ploeg van trainer Martijn de Veij staat bij rust met 2-0 voor. Wanneer Volendam besluit om de tweede helft met een meevoetballende keeper te spelen, wordt die voorsprong zelfs verdubbeld: 4-0. De thuisploeg ziet Volendam nog wel terugkomen tot 4-2, maar loopt tegen het einde van de wedstrijd uit naar 9-3.

De Veij denkt na afloop dat Texel het wedstrijdverloop aan zijn zijde heeft gehad. "We wisten dat er kansen zouden liggen in de omschakeling. De 2-0 ruststand is dan een goede afspiegeling. Daarna gaat Volendam meer risico nemen en gaat het over en weer. Dan moet elke keer aan de goede kant van de stand zitten." Daar is collega-trainer Hjalmar Hoekema het mee eens. "De eerste helft was slap van onze kant, terwijl zij 100, 200 procent gaven. Na de 4-2 in de tweede helft zat er wel iets meer in voor ons. Maar dan schieten we op de lat en stuitert de bal zo terug dat Texel in de counter 5-2 kan maken."

NH Sport/Maarten Westerduin

Zelfvertrouwen Ondertussen is het zelfvertrouwen bij Texel, dat volgende week uit bij FC Eindhoven speelt, weer wat gegroeid. Koning denkt dat Texel ook daar goed voor de dag kan komen: "We hebben gewoon een ontzettend goed collectief en met die kwaliteit kunnen we het iedereen lastig maken."