Buurt tegen komst fietsstraat bij de Slufter "Wij voorzien ernstige ongelukken"

"Fietsers, scooters, trekkers en auto's, alles moet over die weg. Ik vrees voor ernstige ongelukken." De boze buurtbewoners begrijpen niet waarom de gemeente juist hier natuur wil creëren en daarmee compenseren. "Dit is gewoon de slechtste plek om dat te doen", zegt Nico Nagtegaal.

Hans Westdorp van bungalowpark de Muy kan er niet over uit. Hij snapt niet waarom de gemeente juist hier bij de Slufter over de lengte van anderhalve kilometer het fietspad wil weghalen. Hij vreest, net als veel ondernemers en bewoners uit de buurt, de komst van de fietsstraat.

"Het is hier hartstikke druk met toeristen die de Slufter bezoeken en vakantiegangers die op de bungalowparken zitten. En dat alles om natuur te compenseren. Het fietspad weghalen is een belachelijk plan!"

"Wij zeggen dat het wel anders kan. Waar een wil is, is een weg. Maar waar een wil is, is geen fietsstraat"

De fietsstraat is volgens het college van burgemeester en wethouders noodzakelijk omdat de grond voor het bestaande fietspad nodig is om het verlies aan natuur door de verbreding van het 7 kilometer lange fietspad naar 3,5 meter te compenseren. Het college geeft aan dat vooralsnog 4.051 m2 natuurgrond moet worden gecompenseerd van verschillende habitats. "Dit betreft: grijze duinen (Kalkarm), duinheide met kraaiheide, duinheide met struikheide, duindoornstruwelen en duinbos (vochtig)."

"De wethouder zegt zelf dat het geen goed plan is, maar dat hij niet anders kan", zegt Nagtegaal. "Wij zeggen dat het wel anders kan. Waar een wil is, is een weg. Maar waar een wil is, is geen fietsstraat!"

Op 16 september wordt in de Texelse gemeenteraad gestemd over de plannen voor de fietsstraat bij de Slufter.