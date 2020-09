Identiteit dode man in water Zuidoostbeemster bekend

ZUIDOOSTBEEMSTER - De politie heeft de identiteit van de man die twee weken geleden dood in het water van de Zuiddijk in Zuidoostbeemster werd gevonden , weten te achterhalen. Het betreft een 27-jarige man uit Purmerend.

Vorige week meldde NH Nieuws nog dat er nog 56 tips bij de politie binnen kwamen nadat details bekend werden gemaakt in het programma Opsporing Verzocht. Uiteindelijk is dat aantal nog opgelopen naar 62, meldt de politie vandaag. Daartussen zaten de tips die de politie nodig had om de identiteit van de man vast te stellen.

De politie gaat niet uit van een misdrijf en heeft het onderzoek met het vaststellen van de identiteit dan ook gesloten.