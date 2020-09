De hoogbejaarde ouders van Rob uit Bussum moesten in quarantaine door corona in hun tehuis: "Heb er slapeloze nachten van"

BUSSUM - Het aantal besmette bewoners en medewerkers in het Bussumse woonzorgcentrum de Gooise Warande blijft oplopen. Bij een vrijwillige test onder alle bewoners afgelopen vrijdag, zijn drie nieuwe besmettingen gevonden. Ook de ouders van Rob Baggerman moesten preventief in quarantaine en dat levert zorgen bij hun zoon op.

"Van harte gefeliciteerd met je 97ste verjaardag, pap", zegt Rob via de telefoon. Het is een heugelijke dag voor de vader en ook moeder (94 jaar) van Rob, maar de afgelopen weken was er geen reden tot feest vanwege de coronauitbraak in het verzorgingstehuis.

Quote "Mijn vader belde met een kleine paniekstem weer op met: 'Jongen, we zitten weer vast'" Rob Baggerman, ouders wonen in De Gooise Warande

Rob gaat elk dag naar zijn ouders, maar dat kon even niet. Zijn ouders moesten ook voor tien dagen in quarantaine, omdat ze dicht in de buurt waren geweest van een bewoner met corona. "Mijn vader belde met een kleine paniekstem op met 'jongen, we zitten weer vast'." Het betekent dat Rob zijn ouders tien dagen in quarantaine moeten verblijven op hun kamer. "Dat hield in: de woning niet meer uit, geen bezoek en het eten uit het restaurant zou thuis bezorgd worden."



Tekst gaat verder onder de video.

In woonzorgcentrum de Gooise Warande zijn bewoners en medewerkers besmet met corona - Joost Lammers / NH Nieuws

Na een test bleken zijn ouders geen corona te hebben, maar ondanks een negatieve test moesten zo volgens de RIVM-richtlijnen wel in quarantaine blijven. Wat Rob niet begrijpt, is dat niet ook alle medewerkers de benodigde voorzorgsmaatregelen namen.



Sommige medewerkers droegen volgens hem na de uitbraak wel mondkapjes, anderen nog steeds niet en ook de anderhalve meter werd volgens hem niet altijd in acht genomen. "Waarom hoort het mondkapje er niet bij als je een protocol hebt en waarom sta je dan nog vrij dicht bij elkaar." Mondkapjes en handschoenen Volgens Godfried Verkerk voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vivium Zorggroep, waar de Gooise Warande onderdeel van uitmaakt, moeten de medewerkers in het woonzorgcentrum sinds er corona heerst wel degelijk mondkapjes en handschoenen dragen. "Dat dat niet altijd zou gebeuren, vind ik heel vervelend. We moeten daar op aangesproken worden. Dan voeren we niet overal het beleid zoals we dat willen."

Quote "Wij zouden deze extra maatregelen standaard willen doen. Zo snel mogelijk testen, traceren en isoleren" Godfried Verkerk, Vivium Zorggroep

Vivium Zorggroep zegt er alles aan te doen om besmette bewoners en medewerkers op te sporen. Zo zijn de medewerkers preventief onderzocht, zijn alle bewoners vrijdag nog getest en heeft de zorgorganisatie testcapaciteit in Duitsland ingekocht waardoor ze ook binnen 24 uur uitslag hebben. "Wij zouden deze extra maatrgelen standaard willen doen, want daar kunnen we het écht mee in de gaten houden. Zo snel mogelijk testen, traceren en isoleren." Afgelopen vrijdag leverde een nieuwe test onder bewoners drie nieuwe ziektegevallen op. Daardoor staat de teller van het aantal besmetting inmiddels op op elf, waarvan zeven medewerkers en vier bewoners. De medewerkers zitten thuis en alle zieke bewoners worden op hun kamer verzorgd. Verkerk: "Het vraagt veel van de bewoners en medewerkers. Iedereen doet zijn uiterste best. Ik spreek de hoop uit dat dit het ook is en we nu de weg omhoog inslaan." Vandaag worden opnieuw alle medewerkers preventief getest. 'Als de dood dat hij instort' Rob kan tot zijn geluk weer op bezoek bij zijn ouders, maar maakt zich nog wel zorgen over de impact die alle gebeurtenissen hebben hun gezondheid. Zijn vader is elke dag druk bezig om zijn moeder te verzorgen, maar heeft al hartproblemen gehad. "Ze hebben de oorlog meegemaakt en mijn vader heeft ondergedoken gezeten. Ik ben letterlijk figuurlijk als de dood en heb er ook slapeloze nachten van dat mijn vader hierdoor instort."



Bekijk hieronder de langere reactie van Godfried Verkerk van Vivium:

Godfried Verkerk van de Vivium Zorggroep geeft nadere toelichting - Joost Lammers / NH Nieuws