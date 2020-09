De 22 kappers van Hilversum Zuid (deel 2): "Er kunnen er nog wel tien bij!"

HILVERSUM - Op en rond de Gijsbrecht van Amstelstraat in Hilversum Zuid zitten maar liefst 22 kappers. NH Nieuws-verslaggever Rachel Morssink ging onlangs op één dag bij tien van hen in de stoel zitten. In de portretserie van deze week komen de kappers nog eenmaal uitgebreid aan bod: over knippen, corona en de concurrentie. Vandaag in deel 2: kapsters Belinda en Canan.

Ze wilde niet als klein meisje al kapster worden, vertelt Canan Kucuk van Angels Hairdesign. "Mijn droom was om bij de marine te gaan. Maar ik heb heimwee, dus dat ging 'm niet worden. Ik kan niet lang van huis zijn." Toch heeft ze geen spijt van haar keuze voor het kappersbestaan. "Ik houd van mijn vak, dit is echt mijn passie." En dat geldt ook voor Belinda Monninkhof van Trendlounge even verderop. "Ik vind het leuk dat het zo'n creatief vak is," vertelt ze. "En ik houd van mensen, kappers zijn echt mensen-mensen." Soms voelt ze zich bijna een psycholoog. "Sommige klanten ken ik tien, vijftien jaar. Bruiloften, geboortes, scheidingen, alles krijg je te horen. Dat maakt dit zo'n interessant beroep."

Belinda zag gekke dingen na de lockdown: "Mensen die zelf de tondeuse hadden gepakt." - NH Nieuws

De corona-lockdown hebben deze kapsters gebruikt voor achterstallig onderhoud. "Verven, opruimen, alles opknappen," vertelt Canan. "Dingen waar je anders niet aan toekomt, dus we hebben het negatieve omgezet in iets positiefs." Belinda en haar team belden tijdens de sluiting regelmatig alle klanten op om te vragen hoe het ging. "We adviseerden ze om niet zelf hun uitgroei te gaan verven. Liever een beetje grijs, dan dat het straks per ongeluk groen wordt, haha." Wijntje erbij Beiden zeggen geen last te hebben van de concurrentie in de buurt. "Nee hoor, ieder heeft zijn eigen klantenkring," zegt Canan. Volgens Belinda heeft elke kapper weer iets anders te bieden. "Wij zitten hier nu vijf jaar en proberen ons te onderscheiden door méér te zijn dan alleen een kapsalon. Hier kun je ook terecht voor je nagels en een pedicure. En in de middag krijgen de klanten er een lekker wijntje bij," zegt Belinda. Dus wat deze kapsters mogen er nog wel tien zaken bij? "Ja hoor, waarom niet? Concurrentie houdt je scherp," zegt Belinda. "Zolang ik het nog druk blijf hebben, vind ik alles best," vult Canan aan. Ze heeft al bijna twintig jaar haar eigen zaak op de Hilvertsweg en hoopt er nog lang te blijven. "Ik woon erboven, dus ik wil hier nooit meer weg. Dit is echt mijn plek, ik houd van deze buurt. De Gijsbrecht, de winkeltjes. Hier voel ik me thuis."

De kappers van de Gijsbrecht

Deze zomerserie over de kappers loopt van dinsdag 8 tot en met zaterdag 12 september. In totaal bezoeken we 11 van de 22 kappers. Morgen in deel 3: Scissors en De Gooise Schaar.

Bekijk hier deel 1 terug.